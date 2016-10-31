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Парубій каже, що депутати погодились скасувати підвищені їм зарплати

Понеділок, 31 жовтня 2016, 10:24

Спікер парламенту Андрій Парубій заявляє, що керівники фракції висловлюються за скасування підвищення зарплат депутатам.

Про це Парубій заявив на погоджувальній раді в понеділок.

"Сьогодні ми зустрілися з керівниками фракцій. Дійшли згоди, що постанову про підвищення зарплати депутатам потрібно змінити", - сказав він

"Так, постанова про підвищення зарплати була невірною. Але ми показуємо, що вміємо визнавати помилки і швидко реагувати", - додав він.

У свою чергу лідер фракції "Народний Фронт" Максим Бурбак заявив, що це питання буде голосуватися у вівторок.

"Завтра ми повинні проголосувати цю постанову… цю помилку буде виправлено", - зазначив він.

Бурбак закликав журналістів "припинити спекуляції", а також провести перевірку, хто саме "був рушієм" такої постанови.  

Як відомо, фракція НФ в тому числі майже повним складом проголосувала за збільшення зарплат депутатам.

Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що  дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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