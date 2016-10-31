Майже половина росіян бояться третьої світової – опитування

Майже половина росіян – 48% – побоюються початку Третьої світової війни через конфлікт у Сирії.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного "Левада-центром".

Так, на питання: "Чи побоюєтеся Ви, що нинішнє загострення відносин Росії із Заходом з приводу Сирії може перерости в третю світову війну?", - 48% зізналися, що у них є такі побоювання. У 11% немає ніяких побоювань з цього приводу, інші не знали, що відповісти.

При цьому більшість росіян – 52 відсотків - схвалюють авіаудари ВПС Росії в Сирії.

Не схвалюють 26%, 23% не змогли відповісти.

Підтримка населенням втручання Росії в сирійський конфлікт за рік істотно не змінилася, отримуючи схвалення кожного другого учасника опитування.

Опитування проведено 21 – 24 жовтня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань.

Статистична похибка при виборкці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує:

3,4% для показників, близьких до 50%

2,9% для показників, близьких до 25% / 75%

2,0% - для показників, близьких до 10% / 90%

1,5% для показників, близьких до 5% / 95%

За даними Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини станом на вересень, у Сирії за один рік близько 3 800 цивільних осіб загинули від російських повітряних ударів, здійснених на підтримку президента Башара Асада.

Українська правда