Бойовики заявили, що судили "організатора замаху" на Захарченка

Бойовики "ДНР" заявляють, що затримали "організатора замаху" на їхнього ватажка Олександра Захарченка і "засудили" його до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ТАСС.

"Верховний суд сьогодні виніс вирок Максиму Теорентеру - організатору замаху на главу республіки Олександра Захарченка", - передає агентство з посиланням на ЗМІ бойовиків.

"Визначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років", - цитує ТАСС.

Бойовики заявляють, що Теорентер "був агентом Служби безпеки України, і саме він підклав вибуховий пристрій у стрілецькому клубі "Артеміда" в Донецьку.

У свою чергу в СБУ у коментарі "Українській правді" назвали цю інформацію "черговоюю фантазією" бойовиків.

"Це черговий фейк терористичних організацій, який ми навіть не будемо коментувати", - відповіли УП в прес-службі СБУ на запитання про те, чи є Теорентер агентом СБУ.

Українська правда