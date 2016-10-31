Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики віддали українській владі ще 23 ув'язнених

Понеділок, 31 жовтня 2016, 15:58

Мін'юст спільно з офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини повернув з окупованих територій Донецької області 23 засуджених.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Серед них 1 жінка та 11 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

У відомстві додали, що завдяки цьому загальна кількість ув’язнених, яких вдалося повернути на підконтрольні території, зросла до 131 особи.

"Нині усі повернені в’язні переміщені до Маріупольського слідчого ізолятора управління. 5 засуджених подали заяви про направлення їх до установ Донецької області, решта буде вивезена найближчим часом до установ виконання покарання інших регіонів України", – сказано у повідомленні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: в'язницяАТОМін'юст
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
в'язниця
Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист
Лукашенко помилував росіянку Сапегу, її передали російській делегації
Прем’єр Британії: якщо за підривом дамби стоїть РФ, то це "нове дно"
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: