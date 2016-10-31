Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін хоче спеціальний закон про російську націю

Понеділок, 31 жовтня 2016, 16:58

Президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію про створення закону про російську націю.

Про це він заявив на засіданні Ради з питань міжнаціональних відносин в Астрахані в понеділок, повідомляє "Інтерфакс".

"Але що абсолютно точно можна і потрібно реалізовувати – це прямо над цим треба подумати і в практичному плані почати працювати – це закон про російську націю", – сказав він.

За його словами, в такий закон може вирости стратегія розвитку національних відносин в Росії.

"Нашу стратегію, яку ми з вами разом виробляли, і перетворювати її – але тільки над цим потрібно попрацювати теж як слід", – сказав він.

Він також підтримав пропозицію учасників засідання провести рік єдності російської нації.

"Гарний міг би бути захід. Із залученням всіх, хто зібрався сьогодні тут у цьому залі – для того, щоб ми разом з вами попрацювали. Але тільки потрібно вибрати цей рік", – сказав Путін.

Він заявив, що поки не вирішене питання про спеціальну структуру, яка займеться національними питаннями на федеральному рівні.

"Принципове питання – координація органів влади, які реалізують державну національну політику. Їх тільки на федеральному рівні понад 10. Плюс структури в регіонах і муніципалітетах. Але взаємодія між ними часом вкрай низька, неефективна, не налагоджене постійне співробітництво з науковими та експертними організаціями", – додав Путін.

Він зазначив, що "певні надії" у вирішенні проблеми координації таких структур "покладаються на держпрограму, яку зараз готує уряд РФ".

Теми: ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Путін
Путін розповів про "умови" повернення РФ до "зернової угоди"
Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: