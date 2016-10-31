Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики 22 рази відкривали вогонь по ЗСУ в понеділок

Понеділок, 31 жовтня 2016, 18:19

Проросійські бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України у понеділок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 11 обстрілів.

"В районах Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Широкиного і Степного – з мінометів калібрів 82-мм і 120-мм", - зазначається у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування 7 разів порушували режим тиші.

Проти захисників шахти Бутівка було використано кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю, в Луганському – вогонь БМП, а в Авдіївці та Верхньоторецькому - міномети калібру 82 та 120-мм.

Окрім того, Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.

Поблизу Кримського і Лопаскіного проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Нижньотеплому, окрім цього, вогонь вели їхні снайпери.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: