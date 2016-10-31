Бойовики 22 рази відкривали вогонь по ЗСУ в понеділок

Проросійські бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України у понеділок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 11 обстрілів.

"В районах Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Широкиного і Степного – з мінометів калібрів 82-мм і 120-мм", - зазначається у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування 7 разів порушували режим тиші.

Проти захисників шахти Бутівка було використано кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю, в Луганському – вогонь БМП, а в Авдіївці та Верхньоторецькому - міномети калібру 82 та 120-мм.

Окрім того, Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.

Поблизу Кримського і Лопаскіного проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Нижньотеплому, окрім цього, вогонь вели їхні снайпери.

Українська правда