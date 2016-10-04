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Бірюков показав попередній варіант зимової форми ЗСУ

Вівторок, 4 жовтня 2016, 03:41

Радник президента Юрій Бірюков показав варіант осінньо-зимового комплекту форми для військовослужбовців, який ще буде доопрацьовуватися.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Куртка демісезонна: верх плащьовка, тепла підстьожка. Куртка зимова: "аляска". Пальто зимове: добра цілком собі вовна", - зазначив він.

При цьому журналіст Віталій Гайдукевич, який бере участь в розробці форми, в коментарях до посту написав, що варіанти, які представлені на фото - "пластилін, з якого ще тільки належить зліпити щось путнє".

"Зимова шапка - проба пера. Не треба її розглядати, як кінцевий результат. Зараз отшиваются інші - з корекцією. У них буде змінена геометрія предмета. Зеленого хутра не буде. Розглядається і варіант без хутра взагалі ... До куртки і демісезонної і зимової є дуже-дуже-дуже багато питань і по крою, і за якістю тканини. Йде активний пошук кращих - оптимальних варіантів, що б військовій людині було і тепло і комфортно", - зазначив він.

Гайдукевич додав, що також буде коригуватися крій пальта.

Він також підкреслив, що хутро на формі – штучне.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні сили
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