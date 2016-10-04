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ГПУ хоче повернути загальний нагляд і контролювати НАБУ – Сотник

Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:08

Законопроект 5177 щодо забезпечення реалізації функцій прокуратури покликаний повернути прокуратурі загальний нагляд і надати Генпрокуратурі контроль над НАБУ.

Про це у вівторок під час брифінгу заявила депутат від "Самопомочі" Олена Сотник.

"Цим законопроектом фактично прокуратура намагається собі повернути загальний нагляд, прокуратура намагається повернути собі можливість ходити в суди. … Хочуть повернути собі гарантії кришування", – сказала вона.

"Але найбільш цинічною була спроба за рахунок цього законопроекту повернути прокуратурі ручний режим управління підслідністю головного антикорупційного органу – Національного антикорупційного бюро. Цим законом пропонується, щоб генеральний прокурор самостійно визначав спірність тих справ корупційних, які будуть розглядатися чи то в прокуратурі, чи то в Національному антикорупційного бюро", – додала Сотник.

За її словами, цей документ свідчить про продовження спроб керівництва країни узурпувати всю владу в ній.

За даними Сотник, законопроект був розроблений у Генпрокуратурі.

Як відомо, в кінці вересня генпрокурор Юрій Луценко також заявляв, що хоче самостійно вирішувати, які справи віддавати НАБУ. За його словами, НАБУ надто маленьке і не може самостійно справитися з корупціонерами.

Українська правда

Теми: ГенпрокуратураНАБУВерховна Рада
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