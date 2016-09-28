Луценко хоче сам вирішувати, які справи віддавати НАБУ

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що НАБУ не може самостійно справитися із корупціонерами.

Про це він сказав під час прес-конференції.

"Останній документ, який ми хочемо ініціювати, це припинення спорів про підслідність між НАБУ та іншими правоохоронцями", - сказав Луценко.

"В країні наскільки багато злочинності, що віддати виключне право на боротьбу з проявами високопоcтавленної злочинності одному невеликому правоохоронному органу – неефективно", - заявив він.

При цьому Луценко вважає, що таким чином не зменшить повноважень НАБУ та САП.

"Ми не зменшуємо повноважень НАБУ і САП, вони як мали, так і мають право виходити на суддів, міністрів, депутатів, губернаторів. Дай Бог їм успіхів", - заявив Луценко.

Генпрокурор заявив, що буде сам вирішувати, які справи віддавати в НАБУ.

"Але якщо паралельно на такі самі посадові особи вийшли інші правоохоронні органи, то такі справи за рішенням генпрокурора можуть залишатися в цих органах. НАБУ має право витребувати ці справи для себе", - сказав він.

Луценко буде ініціювати відповідні зміни в закон.

Як відомо, між ГПУ та НАБУ останнім часом відбувається певне протистояння.

Тетяна Кусок, УП