Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підтримав продовження мораторію на продаж землі та вважає, що таке рішення парламент зможе узгодити найближчим часом.

Про це він заявив на зустрічі з аграріями у вівторок, повідомили "Українській правді" в прес-службі спікера.

"Мораторій на продаж землі має бути продовжений. А разом з ним мають бути одночасно ухвалені законодавчі акти, які б регулювали цю сферу", – заявив Парубій.

Спікер повідомив, що буде впроваджений "єдиний аграрний день у парламенті для системного розгляду необхідних питань у цій сфері".

Парубій вважає, що "є всі шанси вийти найближчим часом на системне рішення".

"Зараз іде дискусія на рівні голів фракцій з тим, аби вийти на одне системне узгоджене рішення, яке матиме на меті як продовження мораторію, так і водночас перелік тих законодавчих актів, які Верховна Рада має прийняти для упорядкування ринку землі", - розповів спікер.

"Впевнений, що по тих позиціях, які не передбачають політичних спекуляцій, а передбачають системний ґрунтовний підхід, ми вийдемо на системний документ з приводу продовження мораторію", - додав він.

Як повідомлялося, фракції "Народного фронту", "Батьківщини" і "Радикальної партії" виступають за продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Водночас 3 жовтня в ході присвяченого оприлюдненню матеріалів другого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України конференц-коллу глава місії МВФ в Україні Рон Ван Руден, кажучи про земельну реформу зазначив, що існуючий мораторій унеможливлює повноцінний розвиток сільськогосподарського сектора і використання землі в якості застави для отримання кредитів.

"Тому для України важливо рухатися вперед із земельною реформою і внести в парламент нове законодавство, яке дозволить продаж землі", – сказав представник МВФ.

Українська правда