Голова Чернігівської облради скоїв ДТП. Його перевіряють на тверезість
Вівторок, 4 жовтня 2016, 18:52
Голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко скоїв ДТП, у якому постраждало три автомобілі.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Водночас у правоохоронних органах Українській правді розповіли деталі аварії.
Згідно з інформацією, вдень на вулиці Чорнобиля під час зупинки на світлофорі Вдовенко не розрахував безпечну відстань і врізався в авто, яке стояло попереду, а воно, у свою чергу, в'їхало в іще одне.
Внаслідок ДТП ніхто не отримав поранень.
Водій, який спричинив аварію, від проходження тесту на алкоголь на місці відмовився, однак здав аналіз у медичному закладі.
На винуватця склали адмінпротокол.
Питання про сп'яніння водія буде порушуватися після отримання результатів експертизи.
Міру покарання обиратиме суд.
Українська правда