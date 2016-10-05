Прем'єр розповів про новий податковий кодекс

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що новий проект податкового кодексу, який незабаром буде направлений на розгляд ВР, направлений на детінізацію та має забезпечити економічне зростання.

Про це Гройсман заявив під час вступного слова на засіданні уряду.

Він повідомив, що на засіданні у середу уряд має розглянути проект, над яким протягом чотирьох місяців працюють Мінфін і експерти.

"Радянська система передбачала, що ті, хто займається бізнесом, комусь щось винні, а податківець, чи інший контролер, зловживаючи, міг притягати до відповідальності бізнесменів і тиснути на них", - сказав Гройсман.

"Тому був потрібен кодекс, який дав можливість забезпечити якісне економічне зростання. Напрацьований кодекс є антикорупційним. Будуть ліквідовані податкові ями, тіньові схеми щодо виведення з обігу безготівкових коштів, так званий обнал", - зазначив він.

"Довіра до влади від бізнесу вимірюється показником – це обсяг добровільно сплачених податків. Зміни до податкового кодексу передбачувані і мають антикорупційний характер", - наголосив він.

"Ці механізми мають сприяти швидкому економічному зростанню. Ми зможемо вдвічі, або втричі забезпечити економічне зростання", - додав він.

Він очікує, що після заслуховування на засіданні уряду буде направлено проект для розгляну на позачерговому засіданні Ради реформ, щоб встигнути внести проект Податкового кодексу до ВР вже на наступний пленарний тиждень.

Українська правда