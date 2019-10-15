Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 20:44

Президент Володимир Зеленський ініціював запровадження дворічного мораторію на перевірки фізичних осіб-підприємців усіх категорій, крім "ризикових".

Джерело: сайт президента

Текст повідомлення: "Таким чином глава держави відгукнувся на заклики представників малого бізнесу.

Вони протестували проти законів "Про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" та "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг", що запроваджують електронний чек".

Деталі: Президент також підтримує пом’якшення відповідальності за неправильне ведення звітів протягом першого року дії закону.

Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів пояснила протестні настрої поганою поінформованістю підприємців.

За її словами, ніхто не зобов’язує підприємців купувати касові апарати. Натомість вони мають завантажити безкоштовний мобільний додаток, від Державної фіскальної служби.

Ковалів також додала, що самі електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року.

Знати більше: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

Нагадаємо:

  • 20 вересня законопроекти №1053-1 и №1073  були прийняті парламентом в цілому і зараз вони очікують підписів спікера парламенту та президента.
  • Ці два закони зобов'язують підприємців використовувати касові апарати, вводять електронний чек на товар або послугу, вводять грошове винагородження для покупців і великі штрафи для бізнесу, якщо товар буде продаватися без чеку.

Українська правда

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Теми: Зеленський податковий кодекс


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