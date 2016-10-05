Затримання Сущенка: група євродепутатів написала листа Путіну

Депутати Європарламенту направили листи президенту РФ Володимиру Путіну, президентам Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру і Європейської Ради Дональду Туску з вимогою звільнити українського журналіста Романа Сущенка.

Текст листа оприлюднений на офіційній сторінці депутата з Польщі Міхала Боні, який виступив його ініціатором, передає УНІАН.

Також лист направили високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріці Могеріні.

"Члени Європейського парламенту стурбовані незаконним затриманням українського журналіста Романа Сущенка владою РФ 30 вересня", - йдеться в листі.

Депутати розцінюють таку ситуацію як "сигнал для занепокоєння для будь-якого потенційного відвідувача Російської Федерації".

"Відповідно до поточної ситуації будь-хто може бути звинувачений в шпигунстві і може бути затриманий. Роман Сущенко має надійну репутацію хорошого професіонала, який працює вже багато років у Франції, країні, яка є членом "нормандського формату", і всі звинувачення на його адресу розцінюються не більше, як подальші незаконні дії по відношенню до українських громадян з боку Російської Федерації", - йдеться в листі.

Депутати просять негайно звільнити Сущенка і вимагають уваги до цієї ситуації.

Лист підписали, крім Міхала Боні, віце-президент групи лібералів Пятрас Ауштрявічюс, лідер "Зелених" Ребекка Хармс і заступник голови підкомітету з питань безпеки і оборони Яромир Щетина.

Як відомо, з вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.