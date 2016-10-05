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У Кучми назвали умови продовження відведення озброєнь

Середа, 5 жовтня 2016, 22:53

Реалізація Рамкового рішення буде продовжена за двох умов.

Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"Україна послідовно виконує взяті на себе зобов'язання з виконання і цього рішення, і всього комплексу Мінських угод. Саме тому реалізація Рамкового рішення буде продовжена: 7 жовтня відведення відбуватиметься в Петровському, а 9 жовтня - у Станиці Луганській ", - написала вона на Facebook після засідання в Мінську.

"Особливо підкреслюю: відвід відбудеться тільки за умови відсутності обстрілів, одночасного відведення з протилежного боку і під контролем СММ ОБСЄ", - зазначила Оліфер.

Теми: Мінські угодиКучма
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