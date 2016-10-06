Рада відмовилася заборонити гастролі росіян, які не висловилися проти окупації

Верховна Рада відхилила законопроект, який забороняв би чи обмежував би виступи російських артистів, які підтримують агресію Росії проти України і офіційно не засудили її.

Проект закону №4303 про внесення змін до деяких законів України стосовно обмеження використання медійної продукції держави-агресора не отримав необхідних голосів у першому читанні.

За основу обмеження використання медійної продукції держави-агресора підтримали лише 174 депутатів, за повернення у комітет на доопрацювання – 205 депутатів, три спроби повернути законопроект на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи – Миколі Княжицькому – теж провалилися (220 голосів, 222 голоси, 215 голосів).

Законопроектом пропонувалося вимагати від російських музикантів, артистів театру та кіно письмових заяв про засудження агресії Росії проти України, зокрема окупації її територій.

Зокрема, передбачалося:

- встановити обмеження для гастролей артистів із держави-агресора, зокрема заборонити гастрольні заходи осіб із Росії, якщо вони до початку відповідного гастрольного заходу не надали організаторам гастрольного заходу "письмову заяву про засудження окупації території України, за винятком передбачених законопроектом випадків";

- передбачити, що для проведення гастрольного заходу гастролерів, пов’язаних з державою-агресором, необхідним є отримання свідоцтва про проведення гастрольного заходу;

- для театру передбачити, що творчий працівник, член художнього, артистичного персоналу театру, який є громадянином держави-агресора, може приймати участь у виставах, театральних постановках в Україні виключно після підписання ним заяви про засудження окупації території України державою-агресором;

- встановити додаткові умови щодо видачі прокатних посвідчень на фільми за участі фізичних осіб – резидентів держави – агресора, а саме надання такими особами заяви про засудження окупації території України державою – агресором;

- заборонити трансляцію телерадіоорганізаціями музичних творів, вперше оприлюднених після 1 січня 2014 року за участю осіб, включених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та/або принаймні один з авторів (співавторів) або виконавців (співвиконавців) яких є громадянином держави-агресора за умови, що відсутні достовірні дані, що ця людина публічно висловлювалася про засудження окупації території України Росією;

- встановити додаткові умови ретрансляції на території України програм телерадіоорганізацій, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора.

Княжицький перед голосуванням закликав "врятувати культуру від ярма валуєвських указів".

Депутат Ольга Червакова заявила, що це законопроект, "як посадити у в’язницю Гребенщикова чи Макаревича", бо "в Росії подібні речі прирівнюються до екстремізму" – тож "притомні" артисти, якщо публічно висловляться проти анексії Криму і агресії на сході України, можуть опинитися у російській в’язниці.

Вона також наголосила, що кіно не отримає прокатне свідоцтво, якщо будь-хто з учасників цього фільму походить із держави агресора – а це може бути й технічний працівник, і не лише в російських стрічках.

Червакова також заявила, що цей законопроект не пішов через комітет свободи слова. "Я категорично проти того, щоб такі маніпулятивні речі відбувалися", – сказала вона.

Депутат Андрій Іллєнко відповів Черваковій: "Якщо вони (російські артисти – ред.) не можуть цього зробити, то чого їм сюди їхати? Хай сидять у себе… Ті російські актори, які хоча б раз заявили у пресі про підтримку України, їх цей закон не стосується".

А віце-спікер Ірина Геращенко сказала, що Україна не може боротися в культурній сфері заборонами, уподібнюючись до Росії.

"Варто дослухатися і до індустрії… Цей законопроект порушує права людини, глядача – ми не можемо як правова держава, уподобляючись до Росії, забороняти… Україна не Росія. Не через заборони треба йти, а через виховання патріотизму", – заявила вона.

За словами Геращенко, комітет Княжицького "намагається розколювати сесійну залу".

Натомість вона подякувала українським акторам, які відмовилася грати в російських серіалах, та громадянам, які перестали дивитися фільми та вистави за участю росіян.

"Давайте ми не через заборони покажемо це (нашу позицію), а просто перестанемо ходити…", – закликала віце-спікер.

Після провального голосування Княжицький обурено заявив, що не братиме участь у засіданнях парламенту, і закликав до цього ж колег.

Олена Рощенко, УП