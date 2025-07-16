Росіяни вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки атаки на автомобіль у Нікополі
Середа, 16 липня 2025, 23:34
В результаті подвійного удару дронами по Нікополю на Дніпропетровщині отримали травми три рятувальника та двоє цивільних людей.
Дослівно: Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальниках, застосувавши безпілотник".
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Деталі: Повідомляється, що три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні.
Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних, чоловік та жінка. Пожежу ліквідовано.