Росіяни вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки атаки на автомобіль у Нікополі

В результаті подвійного удару дронами по Нікополю на Дніпропетровщині отримали травми три рятувальника та двоє цивільних людей.

Джерело: пресслужби ДСНС, МВС

Дослівно: Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальниках, застосувавши безпілотник".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні.

Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних, чоловік та жінка. Пожежу ліквідовано.