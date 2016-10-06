Бойовики тримають у полоні 64 українських військових – Мотузяник
Четвер, 6 жовтня 2016, 13:22
Бойовики утримують у полоні 64 українських військових.
Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.
"За нашою інформацією на теперішній час незаконно утримуються 64 українські військовослужбовці", – сказав полковник.
Водночас Мотузяник зазначив, що не володіє інформацією щодо загальної кількості, в тому числі цивільних осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація та підконтрольні їй бойовики на Донбасі.
Валентина Романенко, УП