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Бойовики тримають у полоні 64 українських військових – Мотузяник

Четвер, 6 жовтня 2016, 13:22

Бойовики утримують у полоні 64 українських військових.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.

"За нашою інформацією на теперішній час незаконно утримуються 64 українські військовослужбовці", – сказав полковник.

Водночас Мотузяник зазначив, що не володіє інформацією щодо загальної кількості, в тому числі цивільних осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація та підконтрольні їй бойовики на Донбасі.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбастероризм
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