Прокуратура: Міноборони закупило 95 тисяч комплектів неякісної форми

Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом закупівлі 95 тисяч комплектів літніх польових костюмів.

Про це у четвер повідомляє військова прокуратура Центрального регіону.

Провадження стосується службових осіб Головного військового представництва, які не здійснили перевірку виготовленого військового одягу на відповідність до державних вимог.

Вказується, що у квітні 2016 року Департамент держзакупівель Міноборони уклав ряд договорів із суб’єктами підприємницької діяльності щодо постачання літніх польових костюмів для військовослужбовців в кількості 95 000 комплектів.

Водночас, якість цих костюмів мали здійснити представники Головного військового представництва та підпорядковані йому військові представництва.

"Втім, зазначені службові особи вказану перевірку не здійснили. Отримавши продукцію неналежної якості, підписали акти її приймання, на підставі яких Міноборони України перераховано бюджетні кошти на рахунки суб’єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн.", - сказано у повідомленні.

Як відомо, Верховна Рада збільшила видатки на оборону та безпеку на 7,1 мільярда гривень.

Українська правда