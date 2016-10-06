"Інтер" поскаржився на тиск радикалів при потуранні Авакова

Телеканал "Інтер" стверджує, що нього продовжується тиск радикалів при потуранні МВС і підтримці провокаційних заяв міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться у повідомленні каналу.

"Ми володіємо публічною інформацією про те, що йде підготовка нового нападу на телеканал сьогодні, 6 жовтня", – додали на "Інтері".

У зв'язку з цим канал звернувся до "представництв іноземних держав, міжнародних організацій із захисту свободи слова і прав журналістів з проханням терміново втрутитися в конфлікт і застосувати свій вплив, щоб зупинити відкритий наступ на свободу слова в Україні і не допустити застосування сили проти медіа і журналістів".

Також "Інтер" звернувся до ГПУ і СБУ з вимогою завершити розслідування нападу на новинну редакцію каналу 4 вересня, який у заяві назвали "терористичною атакою".

"Відеодокази вже скоєних злочинів по відношенню до компаній "Інтер Медіа Груп" бачила в ефірі вся країна", – додали у заяві.

Крім того, канал звернувся до президента Петра Порошенка з проханням захистити від нападів і добитися звіту щодо розслідування попереднього нападу.

Як відомо, 4 вересня на офіс "Національних інформаційних систем", які створюють новини для телеканалу "Інтер", було скоєно напад. В результаті в офісі розпочалася масштабна пожежа, є постраждалі.

6 вересня протестувальники заявили, що дійшли згоди з керівництвом телеканалу: протягом 5 найближчих днів телеканал мав змінити свою редакційну політику та звільнити заступника директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи" Ігоря Шувалова.

Того ж дня телеканал "Інтер" заявив, що ні про що не домовлявся з протестувальниками і не вів з ними жодних перемовин.