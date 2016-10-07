В МЗС нагадали, як контролюється перетин кордону росіянами

У Міністерстві закордонних справ України нагадують, що впродовж останніх 2,5 років за підтримки цього відомства уряд посилив контроль за громадянами Росії, які в’їжджають на територію України.

Про це розказав заступник директора департаменту консульської служби, начальник управління консульського обслуговування МЗС України Олександр Гаман в ефірі програми Радіо Свобода.

Він, зокрема, зазначив, що в березні 2015 року МЗС розробило для уряду проект постанови, яким держава зупинила низку положень безвізової угоди з Росією.

"Станом на сьогодні громадянин Росії може в’їхати в Україну лише на підставі закордонного паспорта. Це не є внутрішній паспорт, що не зчитується, і Державна прикордонна служба мусить вручну опрацьовувати дані, що їх надає громадянин Росії", – розповів Гаман.

Крім того, за словами представника МЗС, були внесені зміни й до порядку перетинання кордону жителями прилеглих областей.

"Ми розуміємо, що, мабуть, понад половина тих, хто перетинає кордон в обидві сторони, – це такі громадяни (жителі прикордонних регіонів – ред.). Ми зупинили дію деяких положень угоди щодо можливості поїздок за внутрішніми паспортами громадян Росії в Україну і фактично припинили дію місцевих пунктів пропуску", – сказав Гаман.

"Станом на сьогодні громадянин Росії може в’їжджати виключно через міжнародний або міждержавний пункт пропуску, який оснащений хорошим обладнанням, і прикордонна служба має можливість контролювати в’їзд таких громадян", – наголосив він.

Гаман, однак, додав, що питання можливого запровадження візового режиму для громадян Росії опрацьовується МЗС на предмет ризиків і "виникло не сьогодні".

Як повідомлялося, в четвер Верховна Рада так і не розглянула внесене до порядку денного питання щодо можливого запровадження візового режиму з Росією.