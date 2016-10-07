Фінляндія заявила про друге за добу вторгнення російського СУ-27

Російський винищувач Су-27 вдруге за добу порушив повітряний простір Фінляндії.

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Фінляндії.

"Друге можливе порушення фінського повітряного простору російським винищувачем Су-27 було зафіксовано в Фінській затоці на південь від міста Порвоо в четвер, 6 жовтня, близько 21:33", - сказано в заяві.

Як повідомлялося, попередній інцидент стався 6 жовтня близько 16:43 за місцевим часом також в Фінській затоці на південь від Порвоо.

Відносно першого випадку порушення повітряного простору Фінляндії в міноборони РФ заявили, що російський Су-27 здійснював плановий навчально-тренувальний політ над нейтральними водами Фінської затоки і від маршруту не відхилявся.