Финляндия заявила о нарушении границы российским СУ-27

Предположительно российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство Финляндии.

Об этом идет речь в сообщении министерства обороны Финляндии.

Инцидент произошел 6 октября около 16:43 по местному времени в Финском заливе к югу от Порвоо.

"Нарушение воздушного пространства продлилось около минуты и имело протяженность около 13 километров с максимальной глубиной около километра", — заявили в ведомстве.

Финские пограничники расследуют дело.

В то же время, как сообщает "РИА Новости", минобороны РФ заявило, что российский Су-27 совершал плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Финского залива и от маршрута не отклонялся.