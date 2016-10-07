Екс-"беркутівець": патрони зі свинцевими кулями привозили спецмашини

Екс-"беркутівець" Володимир Шаповалов розповів, що патрони зі свинцевою картеччю, якими спецпризначенці стріляли по євромайданівцях у лютому 2014 року, привозили спеціальні машини.



Важливі свідчення обвинуваченого в злочинах проти Євромайдану, який дав свідчення проти "своїх", публікує у п'ятницю 5 канал.



"Біля Жовтневого палацу ввечері привозили патрони. А за добу до цих подій, коли ми стояли біля Кабінету міністрів, приїжджала машина та ж. Це було 17 лютого. Лукаш (командир спецпідрозділу - ред.) зібрав особовий склад з форту і туди до цієї машини повів", – сказав на засіданні суду Шаповалов.

Він підтвердив, що розумів, що 17 лютого видавалися набої зі свинцевою картеччю. Командиру Лукашу також це було відомо.

На запитання, чи складалися будь-які документи щодо видачі вказаних набоїв, Шаповалов сказав наступне:

"Я принаймні не бачив. Насипали і все. Я такого факту не знаю. Станом на 18-те число помпові рушниці мали приблизно 12–15 осіб".

Екс-"беркутівець" підтвердив, що члени його підрозділу здійснювали постріли в бік мітингувальників із вказаних помпових рушниць.

Щодо подій у Кріпосному провулку, де спецпризначенці по-звірячому побили активістів, Шаповалов повідомив наступне:

"По Кріпосному провулку під час подій... була група там людей мітингувальників, щодо яких співробітниками правоохоронних органів застосовувалася фізична сила. Хто стояв, хто на землі сидів, і співробітники застосовували до них спецзасоби-палки. Людей 5-7 сиділо. Працівників біля них було ну, я не знаю... більше, ніж потерпілих".

Шаповалов зазначив, що перебував на відстані 10 метрів від вказаних подій.

"Я якби міг зупинити їх, але не зробив цього через те, що там по знакам розрізнення перебували інші підрозділи. Вони могли просто не послухати", – зазначив він.

Спецпризначенець також повідомив про випадки, коли "беркутівцям" видавалися не опубліковані гроші, які не фігурували у відомостях.

"Було приурочено до Дня міліції, Дня "Беркута", ніби на Новий рік. Лукаш видавав по півтори тисячі гривень… Нічого не пояснював. Сказав, така команда надійшла", – зазначив він.

На запитання, чи була необхідність 18-го лютого на вулиці Інститутській, Кріпосному провулку у застосуванні помпових рушниць, гумових кийків, гранат відносно мітингувальників, Шаповалов зазначив наступне:

"Як сказати… Там особовий склад застосував спецзасоби без прив'язаності до ситуації".

Шаповалов пояснив, чому не зупинив своїх колег:

"…думали, що Лукаш всіх нас віддасть під трибунал. Була розмова, "все робимо як я скажу, а хто не робить, після приїзду в Харків будемо розбиратися".

Він зазначив, що шкодує про свої дії і попросив вибачення за свої дії:

Як відомо, екс-"беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року. За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки.

Після його свідчень у Генпрокуратурі повідомили про затримання частини екс-"беркутівців", яких назвав підозрюваний спецпризначенець, щодо інших інформація перевіряється.