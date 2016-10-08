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Семерак: 3 листопада над енергоблоком ЧАЕС почнуть насувати захисну арку

Субота, 8 жовтня 2016, 11:41

3 листопада над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції  почнуть насувати захисну  арку.

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

"Завершуються роботи з підготовки насування арки, яке має розпочатися вже 3 листопада. Роботи виконуються якісно і завершаться вчасно", - зазначив він.

За словами Семерака, завдяки унікальній технології будівництва стіни на четвертому енергоблоці арку вдасться з'єднати з енергоблоком герметично.

Глава Мінекології додав, що наразі зона відчуження використовує російський газ, але  у майбутньому планується відмовитися від нього повністю. 

"Чорнобиль повністю виконує програму енергозбереження. Окрім енергозбереження ставлю завдання переходу на відновлювану енергію. Сьогодні оглянув майданчики, де можуть бути встановлені сонячні батареї. Провів нараду з енергетиками щодо можливості приєднання до енергомереж. Можу сказати, що перспективи для бізнесу дуже і дуже гарні", - додав Семерак. 

Також, за словами міністра, до кінця 2016-го року планується розглянути та ухвалити концепції щодо захоронення перероблених відходів від двох заводів - з переробки рідких та твердих радіоактивних відходів, які планується запускати.

Українська правда

Теми: Чорнобиль
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