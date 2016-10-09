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Трасу Київ-Чоп біля Львова розблокували

Неділя, 9 жовтня 2016, 18:14

Протестуючі жителі села Солонка розблокували міжнародну автотрасу Київ-Чоп неподалік Львова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу управління патрульної поліції Львова.

Раніше в неділю в поліції повідомляли, що після обіду близько 100 людей влаштували акцію протесту проти перенесення кінцевої зупинки приміських автобусів на АС-3 по вулиці Петлюри у Львові.

Вони безперервно ходили по пішохідному переходу, в результаті чого утворився багатокілометровий затор в бік Львова.

На думку учасників акції протесту, перенесення маршрутів приміських автобусів створює їм значні незручності при поїздках на роботу і збільшує грошові витрати на проїзд, оскільки доводиться платити.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівщина
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