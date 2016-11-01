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Аласанія подав у відставку з посади голови НТКУ

Вівторок, 1 листопада 2016, 09:43
Аласанія подав у відставку з посади голови НТКУ
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Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

Про це повідомляє у вівторок МедіаПорт.

 

Причинами свого рішення він називає урізання в бюджеті НТКУ коштів, призначених на розвиток суспільного мовлення в Україні.

"Влада (руками Мінфіну) врахувала бюджет Євробачення в бюджет НСТУ на 2017 рік. Себто, від 1,2 млрд. грн, передбачених законом для розбудови Суспільного мовника в 2017 році, держава відбирає 450 млн. грн. витрат на Євробачення, 250 млн. грн відбирає у вигляді платні за трансляцію, 149 млн. грн. відбирає видатками, і 46 млн. грн.  комунальними платежами забирає місто. Ще 112 млн. грн. апріорі йдуть на міжнародну діяльність (Олімпіади, чемпіонати світу тощо). В залишку — 193 млн.грн. Владо, ти серйозно?", – додає він.

"На перебудову 32-х застарілих морально, фізично і технично підприємств? Із нулем на виробництво і середньою зарплатнею в 2 300 грн. з того залишку? І після цього казати країні і світові, що ми будуємо Суспільне?", – зазначає голова НТКУ.

Аласанія наголосив, що "цей вчинок не є шантажем влади, він є припущенням, що в перехідний період компанію має очолити людина більш компромісна, гнучка, здатна домовлятися і давати раду протилежним інтересам та інтересантам".

"Українська правда" у Threads

Теми: телебачення
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