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Рада скасувала підвищення зарплати депутатів

Вівторок, 1 листопада 2016, 10:19
Рада скасувала підвищення зарплати депутатів

Верховна Рада скасувала підвищення заробітної платні депутатам.

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти відповідну постанову 5323  "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

За цю постанову проголосували 264 депутати.

Таким чином, Верховна Рада внесла зміни до своєї попередньої постанови щодо державного бюджету і виключила з неї пункти 3 і 4, якими підвищувалася заробітна плата народним обранцям. 

Як відомо, 20 жовтня Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів, з 1 листопада мали зрости зарплати членів парламенту до 25 "мінімалок", що  дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Відповідна норма містилася у пунктах 3 і 4 в ухваленій Радою постанові №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

31 жовтня спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову № 5000-П

Парубій пояснив, що зробив це, аби мати змогу внести зміни в постанову і скасувати пункти про підвищення зарплатні депутатам.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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