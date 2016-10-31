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Парубій підписав підвищення зарплат депутатам, щоб скасувати

Понеділок, 31 жовтня 2016, 19:20

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав проект постанови № 5000-П, згідно з яким з 1 листопада мають зрости зарплати членів парламенту.

Відповідна інформація міститься на сайті ВР.

Водночас у коментарі Українській правді голова парламенту пояснив, що підписання цієї постанови було вимушеним юридичним кроком.

"Я не мав змоги внести навіть постанову про зміну цієї старої постанови, поки не підписав її. Тепер, коли вона підписана, я одразу ж зареєстрував нову постанову, якою пункти 3 і 4 про підняття заробітної плати депутатам просто виключаються", - розповів Парубій.

Спікер пояснив, що понеділок був останнім днем, коли можна було зареєструвати проект змін, і вже у вівторок депутати за них проголосують.

"Лише коли я отримав підписи і згоду лідерів усіх, наголошую усіх, фракцій і груп, я сів підписав стару постанову й одразу ж зареєстрував нову, яка скасує підвищення зарплат. Лідери фракцій запевнили мене, що у вівторок Рада за цю нову постанову проголосує і питання буде зняте", - розповів Парубій в коментарі УП.

Як відомо, 20 жовтня Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що  дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

31 жовтня Парубій повідомляв, що керівники фракції висловлюються за скасування підвищення зарплат депутатам.

Українська правда

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Теми: Верховна Радазарплати
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