Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков пообіцяв показати свою колекцію вина

Вівторок, 1 листопада 2016, 13:04
Аваков пообіцяв показати свою колекцію вина
strana.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв журналістам показати при нагоді задекларовану ним колекцію старого вина.

Про це він заявив, перебуваючи з робочою поїздкою у Дніпрі, повідомляє "Укрінформ".

"Я запрошу якось подивитись свою колекцію. Давайте ми з Борисом (мер Дніпра Борис Філатов – ред.) вирішимо, яку пляшку вина вказати після розпиття", – сказав Аваков.

Він заявив, що оскільки він до 40 років займався бізнесом, то у нього є гроші на таку колекцію. Він додав, що Філатов "знає, звідки у мене вино того часу".

Як відомо, Аваков задекларував велику колекцію вина, у тому числі – старовинного. Зокрема, Аваков має колекцію вин виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США, Чилі у кількості 760 пляшок. Він також вказав перелік колекційних вин Chateau Mouton-Rothschild 1982 року та 1986 років, Chаteau Pеtrus 2000. У винній колекції Авакова є пляшки Chateau Mouton-Rotschild 1945 і 1955 років.

Також у власності Авакова є старовинна колекція мідних, бронзових, срібних і золотих монет 16-21 століть та колекція творів образотворчого мистецтва.

Теми: Аваковдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
Усі новини...
Реклама: