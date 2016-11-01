У Порошенка відповіли на закиди Тимошенко про високу зарплату

В Адміністрації президента звинуватили лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в поширенні неправдивої інформації про "надбавки" до зарплати президента.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

"Змушений відреагувати на неправду, поширену Юлією Тимошенко щодо зарплати президента. Очевидно це зроблено для відволікання уваги від власної "бідної" декларації", – пише Цеголко.

Він наголосив, що згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року №304, розмір посадового окладу президента України становить 28 тисяч гривень, інших складових заробітної плати (надбавок, премій) не встановлено і жодних змін не передбачається.

"Хочу зазначити, що заробітна плата президента України Петра Порошенка починаючи з 2014 року перераховується на благодійні цілі", – наголосив Цеголко.

Як відомо, на ранішньому засіданні парламенту у вівторок лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що уряд "заднім числом", із 1 травня, підвищив собі зарплати у 2-2,5 рази.

Крім того вона стверджувала, що за рахунок втаємничених надбавок втричі зросла зарплата глави держави:

"Наприклад, президенту утаємничено встановили 28 тисяч зарплати на місяць, крім того йдуть багатократні надбавки – з ними це досягає 100 тисяч на місяць", – заявила Тимошенко.

Українська правда