У Туреччині заарештували суддю трибуналу ООН

У Туреччині затримали суддю одного з міжнародних трибуналів Організації Об'єднаних Націй, який є турецьким громадянином, незважаючи на його міжнародний дипломатичний імунітет.

Про це заявив Теодор Мерон, президент Міжнародного механізму для кримінальних трибуналів, повідомляє Центр Новин ООН.

"Без повідомлення ООН або Міжнародного механізму приблизно 21 вересня 2016 року в Туреччині був затриманий суддя Айдин Сефа Акай - на підставі звинувачень, пов'язаних з подіями липня 2016 року ... - і з тих пір утримується в ув'язненні", - повідомив Мерон.

Цей судовий орган ООН повинен закінчити незавершені справи Міжнародних кримінальних трибуналів по колишній Югославії та у справах Руанди, мандати яких вже завершилися.

Айдин Сефа Акай був членом палати з п'яти суддів, яка мала переглянути вирок колишньому міністру планування Руанди Оґюстенові Нґірабатварі. Міжнародний кримінальний трибунал по Руанді засудив його до 30 років позбавлення волі, визнавши його винним у заохоченні, підбурюванні, сприянні та виправданні геноциду 1994 року в цій країні, в ході якого екстремісти з лав народу хуту вбили більше 800 000 представників народу тутсі, а також помірних хуту.

Голова Мерон нагадав про імунітет суддів, що розглядають справи за злочинами в Руанді і в колишній Югославії. Він назвав арешт Айдин Сефа Акая першим в сучасній історії порушенням принципу дипломатичної недоторканності судді міжнародного суду і закликав держави-члени Генеральної Асамблеї посприяти в його звільненні.