Трамп і Трюдо домовилися про зустріч найближчим часом

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та обраний президентом США Дональд Трамп домовились про зустріч з метою розвитку відносин між країнами.

Про це прем’єр-міністр Трюдо повідомив у twitter.

"Щойно говорив з обраним президентом Трампом і ми домовились згодом зустрітись, щоб продовжити будувати відносини між Канадою і США", - написав він.

I’ve just spoken with President-elect Trump – and we agreed to meet soon to keep building the Canada-US relationship.