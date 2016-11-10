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Трамп висловив готовність захищати Південну Корею

Четвер, 10 листопада 2016, 05:56

Обраний президентом США Дональд Трамп заявив під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї Пак Кин Хе про свою готовність захищати Південну Корею в рамках існуючого альянсу безпеки.

Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap з посиланням на дипломатичні джерела, пише Reuters.

Під час виборчої кампанії Трамп заявляв про намір вивести американських військових, дислокованих в Південній Кореї, якщо Сеул не платитиме більшу частку вартості розгортання. Наразі в Південній Кореї перебуває близько 28500 американських військових для оборони проти Північної Кореї.

В адміністрації президента Південної Кореї повідомили, що вона розмовляла по телефону з Трампом, але не змогли відразу уточнити, про що саме.

Під час розмови, яка тривала трохи більше 10 хвилин, Трамп сказав, що Сполучені Штати будуть підтримувати сильну позицію оборони, щоб захистити Південну Корею, повідомляє Yonhap з посиланням на неназвані дипломатичні джерела.

Пак Кин Хе привітала Трампа з його обранням і заявила, що альянс між двома країнами посилився і взаємна довіра поглибилася за останні 60 років, коли вони стикалися з різними проблемами, висловивши сподівання, що відносини будуть розвиватися і далі.

У Південній Кореї були стурбовані, що за президента Трампа, Сеул буде змушений різко підвищити свою частку витрат на підтримку присутності американських військових в країні.

Теми: Південна КореяСШАПівнічна КореяТрамп
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