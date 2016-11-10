За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 6 постраждали – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 6 зазнали поранень та травм.

Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовий загинув, ще четверо наших бійців отримали поранення. Крім цього ще 2 військових зазнали травм під час виконання завдань на передовій", – повідомив полковник.

Валентина Романенко, УП