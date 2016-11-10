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У "Борисполі" затримали "тітушку", підозрюваного в катуванні у 2014-му

Четвер, 10 листопада 2016, 13:50

В аеропорту "Бориспіль" затримали одного з підозрюваних у побитті людини в часи Майдану, 21 січня 2014 року, в Києві поблизу станцій метро "Петрівка" й "Бориспільська".

Одного з розшукуваних "тітушок" затримали 9 листопада під час спроби покинути межі України, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Його підозрівають у поплічництві незаконному позбавленню волі та катуванню потерпілого, якого 21 січня 2014 року "поблизу станції метро "Петрівка" викрали та незаконно утримували спочатку у салоні автобусу нападників, а в подальшому у палатці в лісопосадці, неподалік від станції метро "Бориспільська", де до потерпілого застосовувалося фізичне та психологічне насильство".

Підозрюваного доставлять до Печерського районного суду Києва, для клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ГПУ нагадує, що за результатами розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів "тітушок" на учасників акцій протесту та окремих громадян, викрадення активістів та катувань, у тому числі вчинених представниками угруповання "Оплот" під керівництвом Євгена Жиліна, повідомлено про підозру 10 цивільним особам, так званим "тітушкам".

Із них 5 перебувають у розшуку, щодо 5 осіб звинувачувальні акти скеровано до суду, 3-х із них уже засуджено до позбавлення та обмеження волі.

Досудове розслідування стосовно організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.

7 грудня 2015 року харківських "тітушок" Азіза Тагірова й Раміля Ісламлі засудили до 4 років позбавлення волі й виплати компенсацій за двома епізодами: "напад тітушок на Автомайдан на Петрівці і викрадення людини".

28 березня 2016 року Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт двох "тітушок", які викрали активіста Євромайдану біля м. "Петрівка" 21 січня 2014 року. Прізвищ ГПУ не називала.

Теми: МайданГенпрокуратураКиїв
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