Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики обстрілюють ЗСУ по всій лінії розмежування - прес-центр АТО

Четвер, 10 листопада 2016, 18:37

Проросійські бойовики на Донбасі не припиняють обстрілів позицій ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у четвер.

"З опівночі і до 18 години 10 листопада ворожий вогонь не вщухає по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська використовують переважно заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь позиціях ЗСУ в районі Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового та Широкиного.

"В районі Водяного ворог застосував самохідні артилерійські установки, а по Мар’їнці - озброєння БТР, БМП та гранатомети. Тут же не одноразово працював снайпер противника. По Павлополю ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Також з мінометів російсько-окупаційний контингент обстріляв Луганське", - повідомили у прес-центрі.

"На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Новозванівку, а на Донецькому – Зайцеве", - сказано у повідомленні.

Загалом, згідно з інформацією прес-центру, по позиціях ЗСУ противник вів вогонь 20 разів.

Українська правда

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
Усі новини...
Реклама: