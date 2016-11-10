Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луганській обладміністрації провели обшуки

Четвер, 10 листопада 2016, 23:42

Правоохоронці провели обшуки у Сєвєродонецьку, за місцем проживання та роботи начальника Департаменту економрозвитку ЛОВЦА, а також у керівників його структурних підрозділів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

Слідством вже встановлено, що керівники Департаменту безпідставно щомісячно протягом 2016 року нараховували завищені премії підлеглим та привласнювали ці гроші.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, гроші, а також документи, що мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Українська правда

Теми: Луганськпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Луганськ
Склад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком
У Луганську прогриміли вибухи – ЗМІ
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Останні новини
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
Усі новини...
Реклама: