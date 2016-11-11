На генконсульство ФРН в Афганістані напали, є загиблі

На генеральне консульство ФРН в місті Мазарі-Шаріф на півночі Афганістану скоєно напад.

Про це повідомляє агентство DW.

За словами представника афганської поліції, бойовики ісламського радикального руху "Талібан" підірвали замінований автомобіль біля консульства.

В результаті події загинули, щонайменше, чотири людини, ще понад 100 отримали поранення. Вибух був такої сили, що його було чути по всьому місту, повідомляють очевидці.

Німецька влада поки не дає своїх оцінок загиблих і постраждалих в результаті атаки, проте повідомляє, що напад бойовиків вдалося відбити. Німецький персонал дипмісії не постраждав і перебуває в безпеці.

Представник НАТО повідомив, що в нападі, судячи з усього, були задіяні дві машини. Будівлю дипмісії сильно зруйновано. Він також заявив, що охорону генконсульства забезпечують на даний момент сили альянсу.

Радикальний ісламський рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за напад.

У поширеній терористами заяві говориться, що ця акція є відплатою за недавнє бомбардування в провінції Кундуз. На початку жовтня в результаті авіанальоту, вчиненого літаками НАТО, загинули 30 мирних жителів, ще 19 осіб отримали поранення.