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За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 1 отримав поранення – штаб

П'ятниця, 11 листопада 2016, 11:41

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще 1 зазнав поранень.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовий загинув, ще 1 отримав поранення", – сказав він.

За словами полковника, внаслідок ворожих обстрілів 1 боєць загинув у Новозванівці, 1 – отримав поранення в Мар'їнці.

Українська правда

Теми: АТО
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