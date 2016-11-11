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НАБУ передало в суд справу "тернопільських прокурорів"

П'ятниця, 11 листопада 2016, 14:14

Національне антикорупційне бюро скерувало до суду кримінальне провадження щодо "тернопільських прокурорів".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у п'ятницю.

Так 11 листопада детективи НАБУ за погодженням із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох екс-посадовців органів прокуратури Тернопільської області та адвоката.

Зокрема, екс-заступника прокурора Тернопільської області звинувачують в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а решті обвинувачених – колишнім керівнику та заступнику Тернопільської місцевої прокуратури, екс-прокурору Тернопільської місцевої прокуратури та адвокату – інкримінують пособництво у вказаному кримінальному правопорушенні.

Слідство встановило, що службові особи органів прокуратури Тернопільської області отримали хабар у розмірі 12 тисяч доларів від мешканки Тернополя в обмін на закриття стосовно неї кримінального провадження.

За версією слідства, адвокат потерпілої вступив у злочинну змову з працівниками прокуратури задля створення умов, за яких заявник (мешканка Тернополя) була змушена вдатися до хабарництва. Після передачі коштів в повному обсязі кримінальне провадження стосовно зазначеної особи було закрито.

У разі доведення вини, обвинувачуваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначається, що досудове розслідування фактів вимагання неправомірної вигоди з боку працівників органів прокуратури Тернопільської області НАБУ розпочало на початку 2016 року.

Наприкінці лютого в рамках розслідування було здійснено близько 40 обшуків.

Теми: ТернопількорупціяНАБУ
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