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Влада Москви не дозволила мітинг проти війни в Сирії

П'ятниця, 11 листопада 2016, 14:58

Московська мерія не погодила проведення в столиці Росії мітингу проти війни в Сирії.

Про це повідомив в п'ятницю РИА Новости керівник департаменту регіональної безпеки і протидії корупції Володимир Черніков.

Раніше один з організаторів акції – політичний активіст Михайло Шнейдер – заявив, що мітинг може пройти в Москві 20 листопада, відповідну заявку владі міста направляли 7 листопада.

"Відмовлено в проведенні з низки причин", – заявив Черніков.

Як повідомлялось, 3 листопада у Лондоні активісти закидали вхід до посольства Росії сотнями пластикових кінцівок з манекенів на знак протесту проти бомбардувань РФ у Сирії.

Теми: РосіяСирія
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