У Росії придумали "козачі кібердружини" для захисту інтернету

У Росії з'являться "козачі кібердружини", які будуть захищати російський сегмент інтернету від небезпечного контенту.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в п'ятницю в прес-службі "Ліги безпечного інтернету".

"Ліга безпечного інтернету" і Московський державний університет технологій та управління імені Розумовського (Перший козачий університет) уклали угоду про співпрацю", – йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що головною метою співпраці стане спільна боротьба із забороненим контентом в мережі, створення "козачих кібердружин", а також просвітництво дітей, підлітків та їх батьків у питаннях інформаційної безпеки.

"Юні козаки повинні захищати рубежі нашої Батьківщини не тільки на землі, але і в кіберпросторі ... "Кібердружина" буде великою підмогою у створенні безпечного інформаційного простору і у відстоюванні інтересів нашої країни в кіберпросторі", – заявив директор "Ліги безпечного інтернету" Денис Давидов.