В.о. губернатора Одещини теж піде разом із Саакашвілі

Виконувач обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, яка обійняла цю посаду як єдиний офіційний заступник екс-голови ОДА Міхеіла Саакашвілі після його відставки, має намір скласти свої повноваження одразу після появи нового керівника області.

Про це вона повідомила під час брифінгу .



Бобровська зазначила, що залишається в команді Саакашвілі, і закликала одеситів обстояти принципи прозорості та відкритості, які були впроваджені в Одеській облдержадміністрації під час його роботи.

Вона також запевнила, що управління регіоном відбуватиметься в штатному режимі. "Область надалі працюватиме в штатному режимі. Доводимо до кінця розпочаті проекти, готуємо область до зими, плануємо бюджет", - сказала вона.

Реклама:

Як відомо, 7 листопада 2016 року Саакашвілі заявив про залишення посади, бо втомився від обману та корупції, зокрема з боку влади в Києві.

9 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації, а 10 листопада наказ про його звільнення підписав президент України Петро Порошенко.

Інтерфакс-Україна