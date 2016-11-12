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Юнкер: обрання Трампа ставить під загрозу відносини США і ЄС

Субота, 12 листопада 2016, 01:44

Обрання Дональда Трампа президентом ставить під загрозу відносини США і Євросоюзу.

Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє BBC.

"Обрання Трампа становить загрозу для міжконтинтальних відносин - їх основи і структури", - заявив Юнкер, виступаючи перед студентами в Люксембурзі.

"Нам потрібно навчити обраного президента, що таке Європа і як вона працює", - сказав він.

Він також попередив про руйнівні наслідки, які можуть мати висловлювання Трампа про політику в області безпеки.

Висловлювання Юнкера контрастують зі словами інших європейських лідерів, які висловлюються набагато більш дипломатично.

Теми: СШАЄСТрампЄврокомісія
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