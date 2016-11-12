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В ЄС викрили мережу нелегальної міграції українців

Субота, 12 листопада 2016, 05:59

Європейське поліційне агентство Європол повідомило про викриття мережі нелегального перевезення громадян України до Великої Британії та Ірландії.

Про це з посиланням на повідомлення Європолу, пише Радіо Свобода.

У результаті операції Національної поліції Іспанії і Прикордонної служби Польщі разом із Європейським центром у справах нелегального перевезення мігрантів Європолу і правоохоронців іще низки країн арештовано понад сто осіб – їх підозрюють у підробці офіційних документів і сприянні нелегальній імміграції.

Як сказано в повідомленні Європолу, міграційні потоки українців сягнули піку після кримської кризи і стали ціллю кримінальних організацій, які надавали мігрантам "комплексне обслуговування", включно з підробленими документами – візами й паспортами, – а також квитками на літак чи житлом у транзитних країнах.

Українські мігранти в’їжджали до Польщі за туристичними візами, а далі перебиралися до інших країн, вдаючись до підроблених документів – таких, як посвідчення особи громадян Польщі чи паспорти громадян країн Балтії.

Теми: ЄСміграціяВелика БританіяІрландія
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