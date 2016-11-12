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В Одесі спалили авто лідера місцевого "Автомайдана"

Субота, 12 листопада 2016, 09:44

В Одесі двоє невідомих спалили авто лідера одеського "Автомайдану" Євгена Резвушкіна, кинувши в машину "коктейль Молотова".

Про це повідомляє "Думская. net" з посиланням на інформацію "Автомайдана".

Машину було пошкоджено  біля офісу організації на вулиці Балківській, де приміщення орендують у міської громади Одеси.

Повідомляється, що патрульні помітили момент підпалу і затримали на вул.Желябова одного із зловмисників, який намагався втекти на велосипеді.

Згодом було затримано і другого підозрюваного у підпалі автівки. 

"Один йшов пішки, а другий був на велосипеді, який замотаний у чорну плівку, щоб не було видно написів. На велосипеді був прикріплений ніж, що не зовсім звичайно для простого велосипедиста", - зазначив Резвушкін.

Лідер одеського "Автомайдану" припустив, що до підпалу його машини причетні місцеві сепаратисти.

"Це звичайно був підпал, і я думаю за ним стоять або місцеві сепаратисти, або представники Оппоблока", - заявив Резвушкін.

 
фото -"Одесский форум"

Теми: ОдесаАвтомайдан
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