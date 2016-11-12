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АТО: 2 військових загинуло, 2 поранено

Субота, 12 листопада 2016, 11:43
АТО: 2 військових загинуло, 2 поранено

За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули та двоє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій 2 українських військовослужбовців загинули і 2 отримали поранення", - сказав він.

Лисенко також повідомив, що на Луганському напрямку за минулу добу зафіксовано 12 обстрілів, 4 з них з важкого озброєння. Загострилася обстановка в Попаснянському районі. Обстріли тривали в Станиці Луганській, на її околицях та в Старому Айдарі.

"З огляду на агресивні дії окупантів розведення сил і засобів у Станиці Луганській наразі є неможливим", - сказав Лисенко.

На Донецькому напрямку відбулося 3 обстріли, всі з використанням важкого озброєння і всі в різних місцях. Противник порушив режим тиші на Світлодарській дузі та в Авдіївці.

На Маріупольському напрямку відбувся 21 обстріл, 7 з них з важкого озброєння. При цьому мінометні обстріли відбувалися лише в двох місцях – у Красногорівці та Водяному.

"Загалом противник порушує режим тиші по всій лінії фронту. При цьому по всіх основних рубежах українські військові відкривали вогонь у відповідь", - сказав Лисенко.

Він також повідомив про посилення розвідувальної діяльності ворога.

"Противник організував 7 польотів безпілотних літальних апаратів на всіх напрямках", - сказав він. 

Українська правда

Теми: АТО
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