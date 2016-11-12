З РФ на окупований Донбас привезли танки і "Гвоздику"
Субота, 12 листопада 2016, 12:55
З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків.
Про це 12 листопада на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко з посиланням на дані української розвідки.
Зокрема, через Свердловськ у напрямку м. Краснодон доставлено 2 танки.
"У Ровеньки – 7 цистерн з пальним. Через район Савур-Могили у напрямку м.Торез проїхало 10 танків, 2 САУ "Гвоздика", - повідомив Лисенко.
За даними розвідки, техніка ремонтувалася на російській території.
Українська правда