З РФ на окупований Донбас привезли танки і "Гвоздику"

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків.

Про це 12 листопада на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко з посиланням на дані української розвідки.

Зокрема, через Свердловськ у напрямку м. Краснодон доставлено 2 танки.

"У Ровеньки – 7 цистерн з пальним. Через район Савур-Могили у напрямку м.Торез проїхало 10 танків, 2 САУ "Гвоздика", - повідомив Лисенко.

За даними розвідки, техніка ремонтувалася на російській території.

Українська правда