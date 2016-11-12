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Засуджені на Донбасі хочуть відбувати покарання не в ОРДЛО, а в Україні - Лутковська

Субота, 12 листопада 2016, 16:03

Близько 400 засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі на окупованих територіях Донбасу, висловлюють бажання відбувати покарання у закладах на територіях, які контролює уряд України.

Про це в ефірі "5 канала" заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська з посиланням  на родичів засуджених. 

За даними Лутковської, адміністрація закладів виконання покарань на окупованих територіях порушує права ув'язнених.

"Стосовно так званої "ДНР/ЛНР" - і там, і там у списках - приблизно по 200 осіб. Це ті, які звернулися до мене із проханням про передачу (Україні). Є інформація про те, що дуже погано із медичною допомогою і ті (в'язні), які мають хронічні захворювання, дуже ризикують своїм життям. Крім того є проблеми із харчуванням", - зазначила Лутковська.

За її словами, понад 130 засуджених раніше вже перевели з колоній в окупованих районах Донецької області у заклади на території, які контролює Україна.

Теми: Донбас
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